Heroisk Melbo-innsats da de røyk 1-2 for TIL i cupen

KAMPEN ER NÅ I GANG

1 minutt: Melbo går rett i angrep. Får lagt inn fra kanten, og det heades mot keeper. TILs sisteskanse redder relativt uanstrengt.

2. minutt: TIL svarer med å gå rett i angrep. Får et frispark på kanten, men innlegget fra Taylor er for upresist. MIL avklarer.

3. minutt: TIL har festet et lite grep om kampen. Spiller MIL lavere.

4-6. minutt: Litt fram og tilbake. Ingen klar tendens i kampen. MIL ligger lavt. Satser på kontringer?

Kampen bølger litt fram og tilbake.

13. minutt: Frispark for TIL i farlig posisjon, men Taylor serverer for dårlig. MIL avklarer.

MIL har grunn til å være fornøyd med innsatsen så langt. TIL dominerer IKKE!

20. minutt: Vi har passert 20. minutter. Tendensen er at TIL har ballen mest.

21. minutt: Karl-Christian Bakkan Karlsen netter for Melbo. Får plass på kanten av 16. meteren og brenner av. Skårer. Melbo leder mot TIL.

22. minutt: MIL angriper med ny energi. Raid fra Espen Haugerud Pettersen langs linja. Innlegget er litt for svakt.

24. minutt: Kampen tilbake i samme spor. TIL har ballen mest, MIL ligger lavt.

29. minutt: Erlend Robertsen får seg en smell, og hinker ut av banen for å få behandling. Kommer innpå igjen.

33. minutt: Taylor danser rundt med MIL-spillerne. Legger til August Mikkelsen ved 16-meteren. Han skyter på skrått, men ballen går utenfor.

37. minutt: KJEMPESJANSE FOR TIL! Ballen lirkes inn bak MIL-forsvaret, spiss setter ballen via stolpen og utenfor. Flaks for MIL.

Melbo sliter. Klart overtak til TIL. Klarer MIL å berge seg til pause?

41. minutt: Fint MIL-spill. Einar Haugerud Pettersen bryter og forserer langs sidelinjen. TIL-keeperen plukket innlegget.

TIL svarer med angrep. Taylor, som ofte er frampå, forserer i feltet og får lagt inn, men MIL avklarer.

42. minutt: Ny smell for Robertsen. Denne gangen mot hodet. Fortsetter kampen.

45. Dommeren har lagt til ett minutt av omgangen.

Andre omgang er i gang

46. minutt: Andre omgang starter som første sluttet. TIL triller ballen mest.

47. minutt: KJEMPESJANSE AV MIL. Adrian Pedersen spilles fri av Peter Aas. Forsøker å plassere ballen i mål, men ballen utenfor.

49. minutt: TIL er virkelig ikke i slag. Rytmen i angrepsspillet sitter ikke, og laget gjør angrepsfeil som ellers preger lag fra lavere divisjoner.

50. minutt: Nytt raid av Einar Haugerud Pettersen. Får lagt ballen inn, men ikke presist nok. Sjanse.

51. minutt: Peter Aas brenner av fra 25 meters hold. Over.

51. minutt: GULT KORT til Tomas Stabel, TIL.

54. minutt: SPILLERBYTTE: Tomas Stabel ut, Morten Gamst Pedersen inn.

56. minutt: 1-1 MÅL! Brayan Rojas. Femmeter fra keeper. Rett opp til Rojas, som skårer.

62. minutt: Målsjanse for TIL. Jobber seg inn i feltet og får skutt. MIL-keeper slår ballen til side.

Klar tendens i kampen: TIL har kontroll på banespillet. Melbo springer mye imellom.

66. minutt: SPILLERBYTTE: Sigurd Grønli, TIL, ut, Mushaga Bakenga inn.

67. minutt: Småpent kantspill av Melbu. Kommer seg opp, og inn foran kassa, men blokkeres.

68: minutt: SPILLERBYTTE: Bendik Hein Nøstdahl Rasmussen ut, Asghar Ali Husseini inn.

74. minutt: SPILLERBYTTE:

76: minutt: MÅL! Morten Gamst Pedersen finner August Mikkelsen, som skårer fra 9-10 meter.

79. minutt: Melbo er offensive og krangler seg til kampens første corner. Retur fra feltet skytes utenfor.

81. minutt: Kjempesjanse for MIL etter corner. Adrian Pedersen brenner løs, men 1-2 meter for lavt.

86. minutt: Ny sjanse for Adrian Pedersen, men lykkes ikke helt denne gangen heller.

89. minutt: Ny MIL-sjanse. Erlend Robertsen med pent frispark inn i feltet. TIL-keeperen avklarer.

DET ER LAGT TIL TRE MINUTTER av kampen.

KAMPEN ER FERDIG.

TILs mannskap

TIL starter med disse (4-2-3-1): Jacob Karlstrøm - Robert Taylor, Anders Jenssen, Juha Pirinen, Lasse Nilsen (fra Bleik) - Tomas Stabell, Onni Valakari - Oliver Kjærgaard, Sigurd Grønli, August Mikkelsen - Brayan Rojas.

På benken sitter: Gudmund Broks Kongshavn, Morten Gamst Pedersen, Magnus Andersen, Endre Borch Nash og Mushaga Bakeng.

Kilde: Nordlys.

