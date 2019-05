Inviterer til «kick off» med musikk, høytlesning og kakespising

Hadsel

Dette melder Hadsel kommune i ei pressemelding.

Tidlig ettermiddag er det «kick off» med musikk, høytlesning og kakespising i skjønn forening.

Det er 500 år siden de to første norske bøkene ble trykket, og dette markeres over hele landet gjennom 2019.

– I Hadsel starter det hele med en intimkonsert med distriktsmusikerne der de spiller opp med tango. Golfstrømmen starter i Sør-Amerika og ender her oppe hos oss. I år 2000 hadde vi en markering som vi kalte en hyllest til Golfstrømmen i Vesterålen kultursamarbeid. Dette ønsker vi å ta med oss inn i vår markering av bokåret, skrives det i pressemeldingen.



Så med søramerikanske rytmer vil det bli høytlesing av litteratur med inspirasjon fra regionen. Flere inviterte gjester, blant dem tidligere VA-redaktør Margot Notø Vik, skal lese sin yndlingstekst mellom musikkinnslagene.

– Dette er et åpent arrangement for alle, dog med begrensede sitteplasser. Vi spanderer kake så lagt det rekker, heter det i pressemeldingen.



Det skal stemmes over tre lokale tekster og det er satt opp egen postkasse for dette i biblioteket.