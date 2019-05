Forbereder årets tank-forestilling på Neptun

Årets tank-forestilling under Sommer-Melbu,«Ein ordlaus song om mennesket og havet», undersøker det skjøre forholdet mellom menneske og natur gjennom musikk, dans og levende bilder. I to omganger har fem av de seks kunstnerne og musikerne bak forestillingen vært på Melbu for å forberede og jobbe frem forestillingen.