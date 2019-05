Hei meir og tenk større!

Hadsel

Det er mye som går godt i Vesterålen. Jeg blir oppriktig glad når jeg ser at det satses i Øksnes. Folka i Primex går mot strømmen og sørger for mer bearbeiding lokalt, når andre ikke tør. Gjengen bak Vesterålen marine oljer ser verdien av restråstoff og skal bygge tankpark og ensilasjefabrikk. De dyktige folka i Gunnar Klo planlegger å bygge nytt kjøle- og tørrfisklager på Bårholmen for et betydelig antall millioner.