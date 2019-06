Til sammen 14 bileiere har meldt om hærverk

Hadsel

Politioverbetjent Trond Olsen sier til VOL at han ikke har fått inn tips om mulig gjerningsmann eller mistenkte, og oppfordrer derfor fortsatt publikum om å melde fra til politiet dersom de har tips eller opplysninger i saken.

– I løpet av helga og mandag har vi fått opplysninger fra fem bileiere om at de har fått ripet opp bilene sine i Stokmarknes sentrum. Dermed er vi oppe i til sammen 14 biler som har vært utsatt for hærverk, sier politioverbetjent Trond Olsen til VOL.

Gjorde hærverk på minst ni biler på Stokmarknes Politiet trommet fredag sammen noen av bileierne som i løpet av de siste ukene har fått gjort hærverk på bilene sine i sentrum av Stokmarknes.

Tre av de fire bilene som det er meldt fra om i helga, har blitt ripet opp i området ved legekontoret og Hadsel Maskin AS. Det er samme område hvor mange av de andre bilene har blitt ripet opp. Det er spesielt på strekningen fra Hadsel Maskin AS til Apotekergården at det er gjort hærverk på bilene.

– Bileierne som har tatt kontakt i løpet av helga, har den samme historien som de andre, der bilene har blitt ripet opp i lakken, sier politioverbetjent Trond Olsen til VOL.