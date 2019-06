Fjerner ugress og jakter sykler

Hadsel

Tirsdag ettermiddag gikk Stokmarknes Vel i gang med den tradisjonelle sommerdugnaden. Nå skal byen pyntes for sommer, ferie og sykkelfest.

Vel-lederen teller opp sykler sammen med nestleder Vigdis Ebeltoft.

– Vi har 30, med de fem som vi får i dag, konkluderer Kate.

– Vi trenger 30 til, skyter Vigdis inn.

–Kom igjen gutter, hoier Jan Svendsen til de vaffelspisende guttene som har møtt opp for å ta i et tak.

– Nå skal vi få på tilhengeren og hente de syklene som mangler, roper han på veg ut døra.

Arctic Race

– Hva er det med de syklene?

– Vi skal ha dem som dekorasjoner til sykkelløpet Arctic Race of Norway, forklarer Kate.

– De blir så fine når de er vasket og malt, at vi vil ha dem ut med en gang. Da kan vi vise folk at Stokmarknes er en sykkelby. Vi er sykkelbyen i Vesterålen og Hurtigrutas fødested. Vi kan være to ting på en gang, slår hun fast.

– Syklene skal pyntes med blomster og plasseres rundt omkring i sentrum, forteller Vigdis.

– Vi er glade i sykler og sykler begge to, legger hun til.

– Nå må folk som har en sykkel å donere bort bare ta kontakt, oppfordrer Kate.

– Vi trenger alle vi kan få og kommer og henter dem. Og så trenger vi folk som vil være med å lakkere dem om.

Spraymaling har de fått hos en av byens butikker. Telt for å stille dem til tørk i, har de ordnet med i bakgården. De håper også at forretninger og gårdeiere i sentrum vil kjøpe syklene og henge dem på veggen eller stille dem ut, utenfor butikken.

Løvetann og vaffel

Greta Solhoff er en av dem som har tatt turen ned til Stokmarknes vels lokaler denne ettermiddagen. Det er første dugnadsdagen og den starter med duskregn.

– Det kommer nok flere i morgen, for da er det meldt sol, sier hun og viser hvordan de fjerner løvetann fra fortauene.

Døra til velforeninga står på gløtt. Kanskje for å lokke folk med vaffellukt? Monica Aspelund har fått opp varmen på vaffeljernet og servere nystekte hjerter med kaffe til.

– Vi starter med Markedsgata og Torget og utvider etterhvert. Det er ført og fremst å luke ugress og klippe trær som må gjøres. Folk er flinke til å rydde og holde det ordentlig i sentrum, så det er ikke så mye som skal til, synes Kate.

– Bare si ifra hvis det er noen som vil ta i et tak en annen dag. Så kommer vi og åpner opp, legger Vigdis til.