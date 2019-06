Arctic Race of Norway blir verdens første sykkelritt som kun bruker el-biler

Hadsel

Kraftselskapene Nordkraft, Lofotkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord går sammen om å finansiere mobile ladestasjoner som skal brukes under Arctic Race of Norway, står det å lese i en pressemelding.

På grunn av distansen til Nord-Norge fra de stedene lagene vanligvis oppholder seg, stiller Arctic Race of Norway opp med biler til alle lagene som deltar. Det har åpnet for denne muligheten som nå er i ferd med å bli virkelighet.

– Hyundai som leverer alle bilene til Arctic Race of Norway ønsket å bruke el-biler. Det syntes vi var en god ide. Det gir mindre utslipp, og vi har nok av ren elektrisk kraft i Nord-Norge, sier daglig leder i Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway i pressemeldingen.

Utfordringer

Da ambisjonen om å bruke el-biler kom på bordet dukket det også opp noen utfordringer. Det er nemlig ingen hemmelighet at infrastrukturen for el-biler i Nord-Norge, i form av ladestasjoner, er langt dårligere i Nord-Norge enn i resten av landet. Dette ønsker Arctic Race of Norway å bidra til en løsning på.

– Vi tok dette som en utfordring, og kontaktet kraftselskapene i regionen for å høre om de kunne være med å løse dette. Responsen var overveldende, og nå har vi en løsning på plass som gjør at 46 av bilene i årets ritt kan gå på ren nordnorsk kraft, sier Dybdal.

Vesterålskraft og Trollfjord

Administrerende direktør Arnt Winther i Lofotkraft er fornøyd med samarbeidet.

– Vi ligger langt etter med elektrifisering av bilparken i Nord-Norge, først og fremst fordi det ikke er gode nok lademuligheter. Gjennom initiativet fra Arctic Race of Norway har vi funnet en mobil løsning for årets ritt, og vi jobber videre med å utvikle permanente løsninger.

Mobil løsning

Mobile ladestasjoner som skal brukes under sykkelrittet skal også kunne benyttes til andre idretts- og kulturarrangementer i landsdelen.

– I første omgang får vi en mobil løsning, men vi jobber videre for å bidra til flere permanente ladestasjoner i landsdelen. På den måten kan vi legge til rette for at folk og bedrifter får bedre muligheter til å ta i bruk ny teknologi, sier Dybdal.

Ambisjonen til Arctic Race of Norway er at alle de rundt 120 bilene sykkelrittet bruker skal være el-biler, i løpet av tre år.