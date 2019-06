Freddy Kalas og Katastrofe klare for «Herlig Høst»

Hadsel

– Vi er glade for å kunne slippe Freddy Kalas og Katastrofe som de siste artistene til Herlig Høst 2019 med de siste artistene på plass er bookingen for Herlig Høst komplett. Vi lover stor musikalsk bredde med totalt åtte flinke artister i flere sjangre og flott musikk, skriver Hurtigrutens Hus sin daglige leder John Arne Mathiesen i ei pressemelding.

– Vi får en flott mix av artister som vil skape trøkk begge dager, vi er rett og slett i ekstase, legger Mathiesen til.

Herlig Høst ble første gang arrangert i november 2018, i år er Herlig høst satt til 18-19 oktober.

Banana Airlines til Herlig Høst Banana Airlines har i det siste vært aktiv på en rekke små og store festivaler rundt om i Nord-Norge. Til høsten kommer de til Stokmarknes og Herlig Høst.

Møtested

– Vi skal være et musikalsk møtested for publikum fra hele Vesterålen, Lofoten, ja hele Troms og Nordland, fortsetter en engasjert Mathiesen fra Hurtigrutens Hus.

Nå som alle artistene er lansert kan også programmet for herlig høst lanseres.

Program fredag: Freddy Kalas, Elle Márjá Eira og Banana Airlines.

Program lørdag: Intrigue, Amanda Tenfjord, Staysmann & Lazz, Katastrofe og Zadeking

– Med så flotte artister til Herlig Høst vil det bli rift om billettene, ikke vent til det er utsolgt med å kjøpe billetter, oppfordrer Mathiesen.

Variert

Hvem er så disse artistene. Hurtigrutens Hus beskriver dem slik:

Freddy Kalas, har de siste årene tatt Norge med storm med sine ekstremt fengende og populære allsanglåter. Den selverklærte “Sjefen for Fest” har en visjon om å spre glede gjennom sin musikk.

Freddy Kalas har rundet 250 millioner streams på Spotify og fortsetter å være en av landets mest attraktive sceneartister. Live gjør han stor suksess med hans splitter nye sceneshow bestående av fullt band. Det positive budskapet i låtene appellerer til både ung og gammel, som har gjort at han trekker fulle hus på et bredt spekter av festivaler og arrangementer. Han har toppet salgslistene i Norge flere ganger, spilt på VG-lista, Spellemann, Allsang På Grensen, vært nominert som” årets låt” hos Spellemann (2016) m.m.

Katastrofe, hele Norges Petter?

Ja, absolutt. Men ikke bare fordi han har fått en solid fot i TV-stua via «Masterchef» og «Skal vi danse»

Katastrofe er først og fremst folkelige Fredrikstad-far som fyrer opp enhver fest – og gjør hverdagen festlig. Sjuke 150 millioner streams hos Spotify bekrefter populariteten. Det drøye tallet inkluderer Erik og Kriss («Pusterom») og Marcus & Martinus («Elektrisk»). Sistnevnte er den mest spilte norskspråklige sangen hos både Spotify og YouTube noensinne. Katastrofe har dessuten vært på VG-lista i 89 uker (!) og spilt på VG-lista-showene flere ganger. Når 28-åringen ikke er på TV, på fest eller i studio og jobber med sine neste sanger, så lager og skriver han musikk for flere andre artister. For eksempel så har Madcon produsert av Katastrofe blitt lansert internasjonalt.

Disse kommer også

Om de som allerede er booket, skriver Hurtigrutens Hus:

Amanda Tenfjord, den sunnmørske popprinsessen har i ung alder gjort seg bemerket som en utrolig talentfull og karismatisk artist med sin vakre stemme og særegne låtteft. Hun har spilt strålende konserter og vist seg frem på blant annet by:Larm, Trondheim Calling og Klubbøya, samt mottatt Forbildeprisen (2017). Amanda Tenfjord er også streamet i hopetall og tiltrukket seg oppmerksomhet fra nasjonal og utenlandsk musikkbransje. Selveste NME skrev: “There’s a promising power inside her which is definitely worth keeping an eye on in the year ahead”.

Banan Airlines, startet sine flyvninger allerede i 1983 og er det ENESTE norske orkesteret som har fans som strekker seg over fire generasjoner og alle kan synge med når motorene fyres i gang fra scenen.

Zadeking som spiller skamløst fengende norskspråklig afropop.

Elle Márjá Eira er en samisk multikunstner fra Kautokeino, og briljerer i skjøringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk.

Intrigue, skapte begrepet «heavyjoik» og betegnes som det eneste bandet i verden i sin sjanger. Intrigue har blitt ansett av kritikere og publikum som et av landsdelens beste live-band, bandet trekker fulle hus, og partyfaktoren er meget høy

Staysmann & Lazz, med Stian Thorbjørnsen i spissen, spiller utsolgte konserter i alle kriker og kroker av landet og er kjent for å skape liv og høy stemning når de spiller.