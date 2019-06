Fotograferte måse med «to hoder»

Hadsel

«Det var en grådig måse som spiser med to hau». Kommentaren på Facebook var det som fikk Jørn Ringen til å ta en ekstra titt på bildet han hadde lagt ut, etter en vellykket fisketur.

Det var forrige søndag den ihuga fiskeren dro ut på det såkalte «Lokket», fiskeplassen alle som bor langs Eidsfjorden vet hvor er. Dette et område i fjorden, mellom Fleinesskaga, Guvåg og Hellfjorden der man ofte kan få testa haillet og fiskelykken.

Sommertid er her storsei å få. For Jørn Ringen fra Stokmarknes ble det klaff, han fikk 15 storsei.

Nærgående og sulten

– Måsen var utrolig nærgående og sulten da jeg skulle gjøre til seien, så jeg tenkte jeg skulle ta et bilde av måsen og fjorden, og der var flere måser som var rundt omkring båten, sier Ringen.

Han la fra seg sløyehanskene og tok flere bilder av fuglene med sin mobil. Noen av bildene slettet han, men beholdt ett av dem. Måsen som er i fokus og midt i bildet satt rolig og hadde spist lever da den ble fotografert.

– Jeg la ut bildet og så ikke før litt senere at det var noe spesielt med den måsen, at det plutselig kom fram et ekstra hode på halsen. Jeg har bare tatt et vanlig bilde, det er ikke manipulert eller gjort noe med det. Det var bare en måse som satt på fjøla og det ikke var plass til flere der. En annen satt ved motoren litt lengre bak sier han.

– Siden jeg slettet de andre bildene, vet jeg ikke om det vises på dem, sier Ringen.

– Man vet jo at det har kommet til verden kalver med to hoder, og sauer. Dette er dyr man har kontroll med, men man har ikke kontroll med alle måser som eksisterer i naturen. Kan det virkelig være en måse med to hoder, er det i alle fall noe jeg aldri før hverken har sett eller hørt om, sier Ringen, som har tro på ei mer nærliggende forklaring, nemlig at teknikken i kamera har spilt ham et puss.

Dobbeleksponering

Når Vol tar kontakt med amatørornitolog Johnny Bakken, er han ganske sikker på at det er snakk om en dobbelteksponering.

– Slik det ser ut for meg er det en dobbeleksponering som har skjedd. Det er min umiddelbare reaksjon, siden man ser litt at det som kan være del av et vingespenn som ser litt ulogisk og rart ut, sier Johnny Bakken som er amatørornitolog og ihuga fotograf. Han legger imidlertid til at han bare er 95 prosent sikker, og at naturen er forunderlig.

– Nå har jeg aldri tidligere hørt om en fugl med to hoder, medgir han.

Mulig med to hoder

Svein-Håkon Lauritsen er forskningssjef ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og har blant annet sjøfugl som sitt ekspertisefelt. Lauritsen er økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer, og forteller at fra naturens side kan det av og til oppstå tohodete individer.

– Ja, det er like mulig som andre dyr som er født med to hoder. og det hender det er to plommer inne i ett egg så det kan sikkert skje. Det har også hendt at fugler har flere lemmer enn det de skal ha, som føtter og vinger, sier Lauritsen.

Etter å ha studert bildet, sier forskeren dette:

– Her har det nok skjedd noe med kameraet ja, sannsynligvis en dobbelteksponering. Man ser deler av en vinge rett under måken som sitter i bakgrunnen, og vingen på den fremste sittende måken er kuttet. Men artig bilde, slår han fast.