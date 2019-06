Er nordnorsk mester i tømrerfaget

Hadsel

Johansen er tømrerlærling hos Hadsel Bygg og Vedlikehold AS på Stokmarknes, og var en av tre finalister.

Hadde et forsprang

Fredag var det praktiske delen av finalen. Johansen, som hadde fire timer på oppgaven, ble ferdig en time før tiden og fikk best score på denne delen av oppgaven.

Lørdag var det den siste delen, en teoretisk prøve, som sto for tur. Denne hadde finalistene 15 minutter på å gjennomføre. Med sine ni av ti poeng fra fredag, og misset han kun ett poeng i den teoretiske utspørringen. Dermed stakk han av med seieren, hele sju poeng foran andreplassen.

– Jeg er veldig glad for at jeg vant, sier Johansen da VOL snakker med han lørdag ettermiddag.

Han forklarer at da han vant den praktiske prøven i går, hadde han et godt forsprang før lørdagens teoretiske prøve.

– Tenkte du i forkant at du kunne vinne?

– Ja, det gjorde jeg.

Stor interesse for faget

Johansen sier at det at han vant, viser at han har stor interesse og er engasjert i faget.

– Det viser også at jeg har fått god opplæring, sier han.

I neste uke skal hadselværingen ta fagprøven, men hva som skjer etter det, er han ikke helt sikker på.

– Det får jeg vurdere, sier han.

– Men du er sikker på at tømrerfaget er det rette for deg?

– Ja, det er jeg absolutt, sier den nordnorske mesteren.