Adrian Lund vant pris for åpenhet

Hadsel

Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris, Døråpneren, ble delt ut for 24 gang under fylkestinget søndag og tildeles av rådet for likestilling. Denne gangen gikk prisen til hadselværingen Adrian Lund, som tidligere

Fylkesordfører Sonja Steen, sa blant annet at prisen går til noen som trekker store tanker ned til praktisk hverdag for å gjøre ting bedre og enklere for folk. Geir-Tore Klæbo fra fylkestinget, understreket at alle mennesker er unike og har behov.

– Med mantraet alt er mulig, har Adrian Lund for Melbu, turt å flytte seg ut fra komfortsonene og vise fram i full offentlighet, og understreket at han tross for tiks og Tourerettes, klarer seg i hverdagslivet.

Han viste til at Lund er en inspirasjon for alle mennesker, og at han er et godt eksempel på en som setter universelle utforming ut i praksis.

– Han eksponerer seg for oss og baner vei for det som er annerledes, sa Klæbo.

– Takk for at du åpner grenser og at du åpner døra, som tidligere har vært lukka, sa Steen.

Selv var Lund begeistret for å få prisen.

– Jeg ser på meg selv som annerledes, men ser ikke på annerledesheten som negativt i det hele tatt. Det har ikke alltid vært lett å være annerledes, folk snur seg etter meg. Jeg blir filmet på bussen, jeg ble grovt mobbet tidligere. Men mye av grunnen til at det skjer, er på grunn av uvitenhet. Folk vet ikke. Da er det min oppgave å tale min sak, og samtidig hjelpe andre som har Tourettes, og andre utfordringer, sa han i takketalen.

Lund snakket blant annet om å se på målene man setter seg i livet som trappetrinn, som må man må gå i konstant for å utfordre sine komfortsoner.

– Jeg er takknemlig for å stå her og si at denne trappen går man hele tiden. Om jeg nå snur meg og ser opp, fortsetter den så lenge man ser tør å se mulighetene som er der. Det er flere muligheter opp trappen, og større rom for annerledes. Vi har alle disse mulighetene foran oss. Dersom jeg skulle få en kur for Tourette-syndrom i dag der det kommer en lege og sier ta denne pillen når du legger deg, og i morgen er du helt fri, ville jeg sagt, takk som byr, men nei takk. For tar du Touretten min, tar du min aller, aller største resurs, sa blant annet Adrian Lund til en begeistret forsamling.