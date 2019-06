I løpet av 24 timer skal Atle teste ut hvor mange ganger han klarer å gå opp og ned på Storheia

Hadsel

– Jeg aner ikke hva jeg går til og om jeg klarer å holde det gående så lenge. Men det er noe ved det å teste seg selv til ytterpunktet, fysisk og mentalt, som tiltaler meg. Sannsynligvis er det absolutt idioti og noe jeg kommer til å angre på, men jeg vet med meg selv at jeg vil angre mer på å la det være uprøvd, sier Nilsen til VOL.

Ideen om kraftanstrengelsen ble sådd i fjor sommer, og vokste seg stadig større. Nielsen er en ivrig hobbymosjonist og er på Storheia både titt og ofte. Inspirasjonen til å gjennomføre stuntet, fikk han etter å ha sett en dokumentar om Barkley Marathons, som blir regnet for å være verdens hardeste maratonløp. 36-åringen hadde dog ikke sett for seg at han kom til å ta skrittet fullt ut og offentliggjøre planen for omverden.

– Fordelen med at alle vet det, er at det koster mer å bryte, sier han.

Må holde tempoet nede

Selv om Nielsen er i over gjennomsnittlig god form, har han ikke trent spesifikt til det spesielle Storheia-prosjektet. Den største utfordringen, i tillegg til å unngå filleskader, tror han blir å holde tempoet nede i starten.

– Vanligvis pleier jeg å løpe deler av distansen, men det er nok lurest å belage seg på at gåtempo er eneste løsning om jeg skal holde ut så lenge.

Høyere formål

Nielsen understreker at han har et høyere formål med det elleville stuntet enn å bare måle sin fysiske kapasitet.

– Etter hvert som jeg så at dette faktisk var i ferd med å bli en realitet, begynte jeg å tenke at det er litt meningsløst og nesten egoistisk å slite såpass mye bare for egen tilfredshet. Så derfor har jeg invitert lokale bedrifter til å bidra med en hundrelapp hver for hver tur jeg klarer. Det jeg eventuelt får inn går uavkortet til kompetansebedriften SALT i Svolvær og deres arbeid mot plast i havet. Så langt har det ikke vært særlig til respons på e-postene mine, men det er på ingen måte for seint å svare eller kontakte meg, sier han.

Aktiviteten blir ikke gjennomført for enhver pris, for ett forbehold må Nielsen ta, nemlig at det er oppholdsvær og tørt underlag i det aktuelle tidsrommet. Noen av partiene oppover kan være i overkant risikable å forsere når det er glatt, særlig når det røyner på. Dersom været ikke blir vurdert som godt nok, utsettes turen til et senere tidspunkt.

Skifter skjorte for hver runde

For at gjennomføringen skal gå helt rett for seg, og ikke minst for at det kan verifiseres hvor mange turer han faktisk klarer, jobber Nielsen med å få en eller flere personer som skal overvåke prosessen.

– For egen del har jeg fått laget t-skjorter med nummer fra 1 til 12, slik at jeg skifter for hver runde. Å klare 12 runder blir uansett for ambisiøst, slår Atle Nielsen fast.

Det beskjedne startskuddet i enkeltmannskonkurransen går når fredag glir over i lørdag 22. juni og avsluttes neste midnatt.

For ordens skyld: Atle Nielsen har tidligere vært ansatt i Vesteraalens Avis, som er en av VOLs samarbeidsaviser.