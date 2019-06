Nå er Peter Aas fast Melbo-spiller

Hadsel

«På en ellers svart dag, glemmer vi kampen i dag og ser fremover til nye utfordringer. Vi melder at Peter Aas har signert permanent overgang til Melbo IL, noe vi er meget glade for», står det å lese på Facebook-siden.

Aas resignerte for Melbo i slutten av mars, da han ble utlånt fra Alta. Den gang var planen at oppholdet i første omgang skulle vare ut juli, og nå er det altså gjort permanent.

«Jeg har fulgt Peter helt siden han forlot oss og sett at han utvikler seg og tar steg, men at han nå trenger et miljøskifte. Han har vært ekstremt uheldig med skader de siste årene og han har et voldsomt potensial som vi skal prøve å hente ut», uttalte Melbo-trener Thomas Rønning i forbindelse med overgangen da.