Renate (40) og Hege (44) skal dele sjefsjobben på Stokmarknes skole

Det kommer frem av ei pressemelding fra Hadsel kommune.

I påvente av ansettelsen av en ny rektor ved Stokmarknes skole har Hovland hatt øverste ansvar for hele skolen siden mars i år. Det skulle vise seg at ingen kvalifiserte søkere meldte sin interesse innen fristen. Da brettet etter hvert de to damene, som startet samtidig ved skolen i 2007, opp ermene for å sikre forutsigbarhet for elever, lærere og foresatte.

– Jeg ønsket i utgangspunktet å gå tilbake til min inspektørstilling 1. august. Men så har det ikke vært kvalifiserte søkere, og vi bestemte oss for en løsning der vi deler rollen i to. I tillegg får vi med oss en inspektør i ledergruppa, sier Hovland.

Sistnevnte stilling lyses snart ut.

– Det handlet om på få til en løsning som var levelig. Da vi innså at det faktisk ikke kom til å være noen ny rektor på plass 1. august satte vi oss ned en søndagskveld og diskutere mulighetene, forteller Larsen Kvandahl som har vært Hovlands høyre hånd de siste månedene.

De to damene innehar rektorstillingene i en tidsbegrenset periode, nærmere bestemt fra første til siste skoledag skoleåret 2019-20.

– Et utrolig godt team

Ingen av de to damene søkte stillingen som ble ledig da Line Jeanette Pedersen sluttet for å bli oppvekstsjef i Hadsel kommune.

– Det handler nok om flere ting. Kanskje først og fremst at vi trives veldig godt i jobbene som inspektør begge to. På nåværende tidspunkt ønsket jeg ikke å være «hovedrektor» for skolen, forteller Hovland, som ikke legger skjul på at månedene som konstituert rektor har vært arbeidskrevende. Blant annet fordi det ikke vært noen til å fylle Hovlands «gamle» inspektørstilling.

De går imidlertid på med godt mot som likestilte rektorer for hver sin skole i skolen.

– Det vil vi klare, for vi er et utrolig godt team som drar veksler av hverandre, sier Larsen Kvandahl.

– Også har vi et veldig godt kollegium som er opptatt av at skolen skal drives godt. Ser vi rundt oss i større kommuner, så har de adskilte barne- og ungdomsskoler. Så det er ingen unaturlig fordeling, påpeker Hovland.

Glad for løsning før ferien

Oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen er alt i alt fornøyd med hvordan neste skoleår løses på Stokmarknes.

– Jeg synes det er en god løsning for skolen og for de ansatte, samt en trygghet for foresatte og elevene at det er noen som kjenner skolen som tar det øverste lederansvaret.

– Hvor viktig var det å få en løsning før sommerferien?

– Kjempeviktig! På denne måten er det forutsigbart for alle hvordan det blir når alle kommer tilbake fra ferie i august. At vi fikk dette på plass nå gjør at det blir en god ferie for meg også, smiler oppvekstsjefen.

– Hvorfor er kommunen i denne situasjonen?

– Det er kjempevanskelig å rekruttere rektorer. Det ser vi over hele landet. Det er en krevende stilling med mye ansvar, særlig for Stokmarknes skole. Med stort personalansvar og økonomistyring.

– Kan ikke det også være attraktivt for en jobbsøker?

– Jo, jeg vil tro det. For den rette personen. Vi skal starte rekrutteringen tidlig, allerede i september begynner vi å se på hvordan vi skal finne denne personen, sier Pedersen som altså vet bedre enn de fleste hvordan det er å inneha nettopp denne rektorstillingen.