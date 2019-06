Sykepleierutdanningen på Stokmarknes videreføres som i dag. Etablerer masterutdanning for grunnskolelærere

Forslag til vedtak

Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

Region Salten – studiested Bodø

Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer

Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

Region Namdalen – studiested Namsos

Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Salten – campus Bodø

Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø

Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø

Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø

Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder

Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres

Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Innherred – campus Levanger

Ledelsen for FLU er i Levanger

FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger

Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder

Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp

HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.

Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.

Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.

Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Region Namdalen – studiested Namsos

Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.

Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.

Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.

Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

Værnesregionen - studiested Stjørdal

Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø

Videreføre MBA tilbudet

Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning

Mandat - Utrede muligheter for å utvikle ny kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap

Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.