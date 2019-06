Kjører rulleskiløp opp til Storheia under Arctic Race of Norway

Hadsel

Rulleskirennet arrangeres et par timer før avslutninga på den tredje etappen av Arctic Race of Norway, står det å lese i en pressemelding.

– Dette vil bli et spektakulært rulleskirenn, et nordnorsk svar på Lyseboten opp, sier Tommy Nordeng, primus motor for Vesterålen Summer Games, i pressemeldingen.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er glad for at det blir mye liv og røre opp Storheia denne lørdagen.

– Sammen med vårt eget amatørritt ARN Challenge og målgangen for den tredje etappen i Arctic Race of Norway, vil rulleskiløpet bidra til å trekke publikum til Storheia. På den måten forsterker vi hverandre og viser at Storheia kan brukes til mange forskjellige arrangementer. Dette vil gi publikum masse god underholdning langs veien opp til toppen, sier Dybdal i pressemeldingen.

I tillegg til rulleskirennet arrangeres motbakkeløpet Nonskollen 611 Opp, på søndag. Løpere fra de to nordnorske senior-teamene, Team Veidekke og Team SNN, har meldt sin ankomst, og fra landslaget kommer Erik Valnes for å måle krefter med andre nordnorske skiløpere.

Alsvåg IL står som arrangør av både rulleskirennet på lørdag og Nonskollen 611 Opp på søndag, og er samtidig vertskap for ei langrennsamling for juniorer fra Nordland og Troms. Nylig avtroppet landslagsjef Vidar Løfshus skal være hovedtrener på samlinga, med seniorene på Team LoVe SNN som assistenter.

Arrangøren regner med at opp mot femti juniorer vil delta på samlinga som går fra torsdag til søndag. I tillegg til å delta på de to konkurransene skal de blant annet løpe Dronningruta.