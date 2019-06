Klart for ny runde med Hallartinden Max

Hadsel

Nytt av året, blant annet, er at arrangementet blir utvidet med et familieløp opp til Breilia, for å styrke familieprofilen en smule.

– I år har vi base i lokalet på Sandnes, der det vil være oppvarmet lokal og servering. Det er ungdomslaget som tar seg av den biten, mens idrettslaget arrangerer selve løpet, forteller Knut Riibe i arrangementskomiteen.

Han forteller at årets løype opp til det 530 meter høye fjellet, blir noe lenger enn vanlig. Mens den var 3,7 tidligere, har den i år blitt utvidet til 4,1 km. Løypa starter ved lokalet på Sandnes, og først etter 1,5 km, kommer man inn på den gamle løypa.

– Dette har å gjøre med logistikk og komfort, der de påmeldte kommer rett til oppvarmet lokal og matservering når de kommer ned igjen, sier Riibe.

En annen tilvekst i år, er at et blir registrert mellomtid ved den såkalte Matskapskollen halveis i løypa.

Ifølge Riibe er det ikke så mange som har meldt seg på i konkurranseklassen foreløpig, og det er derfor vanskelig å si noe om hvor mange som kommer.

– Men at folk melder seg på først når de kommer lørdagen, er vanlig praksis, sier han, og legger til at de aller beste bruker rundt 24 minutter opp, mens de som er i gjennomsnittlig form, må regne med å bruke fra 40 minutter og oppover..

Nå håper Riibe på pent vær løpsdagen. Foreløpig ser prognosene noenlunde brukbart ut.

– Det er meldt rundt ti grader og overskyet, så får vi se. Vi håper i alle fall at det kommer mye folk, sier Knut Riibe.