Setter opp bussruter i Hadsel som erstatning for skolebussen

Hadsel

– Jeg er glad for at vi nå får på plass ei sommerute med buss fra Slottnes til Stokmarknes fra 1.juli. Det er viktig at folk kommer seg til kommunesenteret noen dager i uken når skolebussene ikke går, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i en pressemelding.

Fylkespolitiker Kurt Jenssen (Sp) fra Hadsel forteller at man lokalt har jobbet over lengre tid med saken, og han er selvsagt fornøyd med at tilbudet nå er på plass.

– Nå håper vi busstilbudet i sommer blir brukt av mange. Ønsket fra oss på Hadsel at tilbudet på sikt også kan utvides til høst- og vinterferier, planleggingsdager etc – hvor skolebussen i dag ikke går. Det vil skape større forutsigbarhet for alle som bruker, slett ikke alle har oversikt over skolenes virksomhetsplaner, sier Jenssen.