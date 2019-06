Beruset mann i 70-årene kjørte på elg

Hadsel

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at sjåføren var beruset. Vedkommende ble deretter tatt inn for bevissikring. Det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen.

– Vanligvis reagerer ikke politiet i forbindelse med viltpåkjørsler, men i denne saken var det annerledes. Vi fikk tips fra flere vitner om mannens atferd etter at han hadde gått ut av bilen, noe vi dro for å undersøke. Og da viste det seg altså at han var beruset. Det viser at det var riktig at politiet rykket ut, forteller operasjonsleder ved Politiets operasjonssentral i Nordland politidistrikt, Kai Eriksen.