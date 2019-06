Satte ny rekord opp Hallartinden

Hadsel

Tiden, som var på 24,31, var sågar ny rekord under Hallartinden Max og rundt 15 sekunder bedre enn den gamle rekorden. På plassen etter Vesterheim, kom Johan Nordeng fra Alsvåg, som ble klokket inn på 26:18.

Vesterheim er greit fornøyd med egen innsats og synes at han var heldig med vindforholdene.

– Løpet ble slik jeg så for meg. Jeg kom for å vinne og for å sette ny løyperekord. Johan Nordeng åpnet riktignok svært tøft, så jeg måtte henge på ham. Men etter hvert fikk han det tungt. Da kunne jeg finne mitt eget tempo og holde den opp fjellsiden, forteller Vesterheim til VOL.

Vesterheim er for øvrig heltids skiløper og bor til vanlig på Lillehammer. Han har gjort det til en vane å delta på Hallartinden Max.

– Jeg har vært med de siste fire årene, og så lenge jeg befinner meg i Norge og det ikke er snø på toppen, stiller jeg opp igjen neste år, slår han fast.

Knut Riibe, som er en av arrangørene, er godt fornøyd med at det ble satt ny rekord.

– Det er helt perfekt, og det betyr at folk springer raskt opp fjellet. Vi fikk også en kjempetid i dameklassen, sier han, og sikter til Hilde Aders fra Kvæfjord, som smadret den gamle rekorden med fire minutter. Hun kom i mål på sterke 27:11. På plassene bak Aders, kom Nora Mikkelsen (Medkila) og Birgitt Sellevold.

På spørsmål om hvorfor det ble satt flere rekorder akkurat i dag, tror Riibe at svaret er naturlig.

– Det er veldig gode løpere, rett og slett, og da blir det gjerne bra tider, sier han.

I den delen av mosjonsklassen som gikk på tid, var det også flere gode resultater. Raskest var Bård Mikkelsen fra Medkila, med 34:30. Bård Osdal og Knut Riibe selv, fulgte på plassene etter, med henholdsvis 35:15 og 38:50.

Selv om det var meldt gråvær og nedbør under konkurransen, er Knut Riibe tilfreds med hvordan værforholdene utartet seg.

– Det var litt sol under løpet, men det er klart at hadde været vært enda bedre, ville det også vært flere personer her, sier han.

Alle resultatene, både i mosjonsklassen og fra konkurranseklassen under årets utgave av Hallartinden Max, finner du her