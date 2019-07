Godt fjorår for Nordlaks legger grunnlaget for flere investeringer

Hadsel

Konsernets salgsinntekter ble redusert med 123 millioner kroner til 2,788 milliarder kroner. Driftskostnadene på sin side økte med 112 millioner kroner til 1,770 milliarder kroner. Valutaeffekter samt en regnskapsmessig positiv effekt av salget av brønnbåten "Bjørg Pauline" bidro til at årsresultatet likevel ble 99 millioner kroner høyere i 2018 enn i 2017.

– Nordlaks oppnådde et svært godt økonomisk resultat også i 2018. Det var noe lavere salgsinntekter og høyere driftskostnader, men på grunn av brønnbåtsalg og lavere finanskostnader hovedsakelig på grunn valuta ble årsresultatet likevel høyere enn i 2017, sier konsernsjef Eirik Welde i en pressemelding

Fisketap

Nordlaks Oppdrett AS hadde en omsetning på 2,611 milliarder kroner og et årsresultat på 837 millioner kroner.

– På grunn algeoppblomstringen i vår har Nordlaks tapt mye av fisken som skulle slaktes fra november i 2019, så det blir neppe en oppgang i mengden slaktet fisk inneværende år, fortsetter Welde.

Investeringene fortsetter

I året som selskapet har lagt bak seg var det byggestart for den første Havfarmen og god fremdrift i byggingen av det nye smoltanlegget på Innhavet i Hamarøy. I forrige uke var det stålkutteseremoni for den andre av to nye brønnbåter som Nordlaks har bestilt, og oppdrettsselskapet mottar i år blant annet to nye oppdretts- og servicebåter fra Grovfjord Mek. Verksted.

– Totalt vil Nordlaks investere mellom 4 og 5 milliarder kroner i utvikling av ny teknologi og nye produksjonsmetoder. I år vil vi ta en beslutning om utvidelse av fabrikken på Børøya, smoltanlegget på Innhavet blir ferdigstilt, og i 2020 blir den første av to Havfarmer, samt den første av to brønnbåter levert til oss. Resultatene fra 2018 styrker egenkapitalen i selskapene hvor disse investeringene gjøres. De gode årene vi har lagt bak oss er helt avgjørende for at vi skal klare å ta nye steg i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og av selskapet vårt, sier Welde.

Styret har ikke satt av penger til utbytte i 2018.