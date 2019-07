«Hadsel ASVO leverer saftig godt til lokalsamfunnet»

Hadsel

På bakgrunn av vol.nos fremstilling av Hadsel Asvo, ser vi oss nødt til å komme med en uttalelse. Hadsel kommune er største eier av Hadsel ASVO og er meget fornøyd med resultatene bedriften leverer. For å si det på en måte avisene ville likt i agurktiden, så leverer Hadsel ASVO saftig godt til lokalsamfunnet!

Som eier er Hadsel kommune godt informert om det økonomiske resultatet og situasjonen til Hadsel ASVO. Formannskapet har vært på besøk i bedriften i år og fått grundig orientering om selskapets drift. I tillegg har kommunen i samarbeid med selskapet laget en eiermelding som er vedtatt enstemmig av kommunestyret. Vekstbedriftene generelt har fått tøffere rammevilkår, Hadsel ASVO er likevel godt rustet til å møte fremtiden og vi er ikke bekymret. Tvert i mot er Hadsel ASVO et mønsterbruk med en solid egenkapital og styret har gjort en meget god jobb over mange år med svært stor grad av kontinuitet. Styreleder som ba om avløsning i 2018 hadde vært leder i 17 år der selskapet nesten alle år gikk med overskudd. Hans innsats har vært formidabel for bedriften, og han kan nå etter egen ønske få nyte pensjonisttilværelsen med færre verv. En bedrift som Hadsel ASVO skiller seg ut, ved at de i sin formålsparagraf ikke skal kunne gi utbytte slik andre selskap kan. Resultatene til Hadsel ASVO og andre vekstbedrifter måles på hvor godt de klarer å tilrettelegge for arbeidstakere med særskilte behov. Vi er stolte av at Hadsel ASVO hadde over 90 deltakere i ulike tiltak ved årsskiftet. Hadsel ASVO leverer en uvurderlig viktig og god tjeneste til mange mennesker som får en mulighet til å være i arbeidslivet takket være god støtte og oppfølging fra de dyktige ansatte i Hadsel ASVO.