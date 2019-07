Kristin Grøm ble årets æresborger

Hadsel

Før åpningen av Sommer-Melbu 2019 gikk det en parade med musikk fra Melbo Musikkforening og de festkledde Trommedamene. Melbu Drillkorps var også med i paraden som gikk fra Melbu Samfunnshus og ned til torget.

På torget var det et stort folkehav. Det hele ble åpnet av Anne Julie Enoksen og Karen Sofie Nicolaysen som fortalte om dugnadsgjengen bak arrangementet, men Sommer-Melbu ble ikke offisielt åpnet før Hadsels ordfører, Siv Dagny Aasvik, erklærte kulturfestivalen for åpen.

- Når Sommer-Melbu åpner, så vet vi at det virkelig er sommer, sa ordføreren i åpningstalen sin. Videre fortalte hun at Sommer-Melbu har et spesielt variert, og spennende program i år, og at det er noe for alle og enhver.

Årets æresborger

I tradisjons tro ble Melbus æresborger tildelt på åpningsdagen. Mats Uppmann fikk æren av å overrekke prisen til den gode, ansvarsfulle og initiativrike æresborgeren.

- Årets æresborger har jobbet som bibliotekar, i frivillighetssentralen og faktisk som gårdsavløser. Hun vet å ta i et tak, arbeidskapasiteten er stor, sa Uppmann.

Han sa videre at det er sagt om hennes arbeidsmengde i fotball at den minst tilsvarer ei 50 prosent stilling. I 17 år har hun vært styreleder i fotballgruppa MIL, i tillegg til i Hålogaland fotballkrets.

- I tillegg til sine styreverv i Melbu-fotballen er hun fast deltager på alle praktiske dugnader, sa han.

Til slutt kunne han meddele at årets æresborger er Kristin Grøm, som også har blitt nominert til årets kvinnelige leder av Norges Fotballforbund i 2019.

- Dette var utrolig uventet altså, gå ta banen, sier jeg. Pleier dere ikke advare folk? Det er utrolig artig, sa en sjokkert æresborger. Hun fortsatte med å se dette som en «kjempe»-applaus til Melbo IL og takket alle de frivillige i idrettslaget.

Kristin med hjerte og smil for MIL fikk overrakt en kniv laget av Espen Norheim og ei portrettegning av Olav Sandvik.