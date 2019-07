– Det har tatt litt av

Hadsel

Å planlegge et bildemotiv over et par år er kanskje ikke helt normalt for en vanlig hobbyfotograf. For Bjørn Eide har det vært helt naturlig.

– Jeg startet i fjor å planlegge hvordan jeg kunne fange motivet av måsen som stuper etter mat i havet. Men det ble ikke til at jeg fikk realisert det i fjor, så da jeg hørte at måsen oppførte seg tullete på fjorden og var sultne, tok jeg med kamera på fisketur. Og det ble klaff med en gang, beretter Eide muntert og noe overveldet over responsen bildet har fått både i media og på sosiale media.

Relativt rimelig utstyr

Eide sier han i løpet av dagen i dag har blitt oppringt fra flere mediehus som har ønsket å omtale bildet hans. Han sier responsen er til inspirasjon for å jakte flere blinkskudd.

– Ja, helt klart. Bildet av måsen er tatt med et relativt rimelig GoPro-kamera, som han monterte i en glasskuppel og festet til en stang som han igjen stakk ned i sjøen.

– Men nå har jeg fått blod på tann og skal investere i et fullformat undervannskamera, fastslår fotografen fra Melbu.

Hilsen til å bli rørt av

En stor inspirasjonskilde for Eide har vært stjernefotografen Audun Rikardsen, kjent for sine unike naturbilder. Etter at Eides bilde gikk viralt på sosiale medier fikk han en personlig hilsen fra Rikardsen som oppriktig rørte han.

– Jeg fikk en lang, privat melding fra Audun som direkte rørte meg. Han gikk i dybden rundt mitt bilde, og å få en slik hilsen fra en kar som har tatt så mange vanvittig fine bilder var stort for meg.

Utvidet hobby

Selv er Eide klar på at fotografi for ham ennå er en utvidet hobby, selv om han tar fotooppdrag for bedrifter og for reklamebransjen. Han har på kort sikt ingen planer om å slutte i sin normale jobb, selv om han nå har fått blod på tann.

– Det er klart at jeg ikke skal gi meg som fotograf, og heller øke innsatsen etter dette. Selve bildet av måsen vil jeg forstørre og legge til salgsutstillingen min ved Havsula Café på Melbu, avrunder en fornøyd hobbyfotograf.