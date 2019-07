Tegner seg fram til hurtigrute-kunnskap og vennskap

Hadsel

Tina Aslaksen er utdannet illustratør, og holder tegnekurs under Sommer-Melbu i samarbeid med Museum Nord Hurtigrutemuseet.

Mandag var det syv deltakere på tegnekurset som er for barn mellom 10 og 12 år.

– Dette er tredje gangen kurset blir holdt, og dette er siste pulje, tidligere har kurset vært på Risøyhamn og Stokmarknes, sier Aslaksen.

Gjennom kurset «Vi tegner vår forankring» blir deltakerne kjent med den 125 år lange historien til Hurtigruta, og hviken påvirkning etableringen av hurtigruta har hatt på Nord-Norge. Også historia til grunnlegger Richard With får deltakerne bli kjent med.

– Museum Nord arrangerer dette fordi man har lyst å formidle historie til barn på en ny og annerledes måte. At vi kunne være her under Sommer-Melbu er utrolig flott, sier Aslaksen.

I kurset får deltakerne møte likesinnede.

– De får prøvd seg på alt fra det grunnleggende til portrett, stillben og landskap. Også tror jeg det er fint for deltakerne å få møte andre tegneinteresserte som man deler interessen med, andre enn dem man går i klasse med, sier hun.

For Linnea (10) og Stina (11) har det vært spennende å tegne. De forteller i videoen over om hvordan det er å gjøre blindetegning. Og at det er fint å delta på kurs under Sommer-Melbu, fordi da møter man nye venner.