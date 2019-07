– Når jeg får være i disse omgivelsene blir jeg inspirert

Hadsel

– Ekstranummeret i dag får bli at dere går ut i godværet igjen, sa Ann Iren Hansen da nest siste låt var spilt under kirkekonserten som er en del av programmet til Sommer-Melbu.

Med seg hadde hun bandet bestående av Thale Krogtoft Jensen. Aksel Bakke, Mikal Reinvik og Karl Henrik Buchmann. Sammen stod de for en kirkekonsert med alt fra voggevise, tll de sterke tekstene og et rikt lydbilde. Med stor musikalsk giv, nærhet til publikum og glød ble det en fin konsertopplevelse for de oppmøtte i Hadsel kirke, som også ble med på allsang.

– Ei låt måtte jeg reise helt til Røst for å skrive, også ble jeg værfast. For en fanatstisk opplevelse å være værfast på Røst, sier hun og resultatet ble låta Alt det gode, sier hun.

Voggevisa har ei fin historie, det var Festspillene i Nord-Norge som utfordret visesangere. Også Bremnes-søsknene ble spurt og oppgaven var å lage ei vise som får unger i seng selv om midnattsola skinner. Det er ei rikitg perle av ei låt.