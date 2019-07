Kakefeiring etter bibelmaraton i Melbu kirke

Hadsel

Siden søndag har det vært opplesing fra bibelen, og onsdag kveld ble det hele rundet av. Evy Nedrum leste det siste kapittelet i Bibelen, noe som var en sterk opplevelse. Og deretter rundet Borghild Høynes av med konsert før det var duket for feiring i kirkestua.

– Enj stor takk til Sommer-Melbu som tok ideen vår, den vokste og ble til noe mye større enn det vi først hadde sett for oss. Og en stor takk til VOL som har stått for filmingen sa Nedrum i kirka da seansen var over.

Har gitt mersmak

Totalt 24 har vært involvlert i høytlesingen av bibelen, som har pågått dag og natt og har vært sendt live på VOL. Hun forteller at to og to har lest sammen, og det har vært en fin opplevelse for de involverte.

– Vi følte at vi kom mer inn i teksten. Det er ganske sterke tekster å lese, man blir beveget. Og tilbakemeldinger fra de som har lest er at ingen har syntes to timer var lenge. Det gikk faktisk veldig fort, særlig om natta, ler hun.

VOL sørget for å stille med kake for å feire at bibelmaratonen nå et over.

– Det er en fantastisk dugnadsinnsats som er lagt ned. Og det har vært utrolig fint, og egentlig var dette noe som gav mersmak, slår Nedrum fast.