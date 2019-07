– Herlig med liv og røre i gatene og på torget

Hadsel

Med hoppeslott, lekebiler og hamsterhjul på vann for de minste, var det torsdag en hel flokk med unger som koste seg på torget.

Torgkafe gjør hjertet av Melbu til stedet å være, og Kristin Sørlie som bor her, synes det er stas med mye liv og røre i gatene under festivalen.

–Ungene er på aktiviteter og vi sitter her og nyter sola og kaffe, sier Gunn Lyngvær som synes det er perfekt å legge ferien til Sommer-Melbu, sammen med barna August og Rafael.

–Det er herlig å være her og treffe igjen gamle kjente og nye kjente. Der er mange foredrag jeg kunne tenkt å få med meg, men når det er barneferie må det tilpasses litt til deres aktiviteter, sier Gry.

Hun har deltatt på bokbad, eventyrsti og Melbu-løpet i løpet av festivalen. Og i morgen blir det duket for den store markedsdagen.

–Det er utrolig artig at det er så mye liv og røre i gatene. At det er lagt aktiviteter hit til torget gjør at det blir en naturlig møteplass, slår Kristin Sørlie fast.