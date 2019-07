Sommer-Melbu gikk i pluss

Hadsel

– Vi kommer til å gå med et lite overskudd i år, sier han.

Årets Sommer-Melbu var heldig med været. Leder for foreninga, Raymond Norgård, konkluderer med at det har vært mange arrangementer, og at de generelt har vært godt besøkt. Gjennomsnittet har vært 60-80 personer per arrangement.

– Det virker som folk har hatt det hyggelig og kost seg, og det var akkurat det vi håpet på, sier han.

Populært bibel-stunt

Nytt på årets program var bibel-stuntet i Melbu kirke, «Bibelen minutt for minutt», som ble strømmet direkte på VOL. Redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL opplyser at videosendingen har startet over 5.600 ganger til nå, og fortsatt er det 20-30 personer innom hver dag for å se på litt av opplesningen.

–Dette er kanskje det «mest besøkte arrangementet», sier Nordgård.

– Det som er greia med Sommer-Melbu, er at lag og foreningene har arrangementene. Det er sammensetningen av disse som blir festivalen. Sommer Melbu står bak en god del, men det er samarbeidet som bidrar til at det blir en festival med stort omfang og spennvidde, sier han.

Skaper hygge

Sommer-Melbu overtok i 2016 kultur-festivalen fra Nordland akademi for kunst og vitenskap.

– Nordland akademi og Sommer-Melbu samarbeider veldig godt om utforming av programmet.

Torget er blitt mer brukt, og Nordgård mener at det er blitt «hjertet» i Sommer-Melbu.

Sommer-Melbu for de minste: Full jubel med sangen om Kod og Tod Barnetime med Dag Kajander slo an under Sommer-Melbu, og torgteltet runget av allsang og latter.

Tilbakemeldingene har vært gode. Folk treffer gamle kjente, unger har det artig og alt fra besteforeldre til fjerne slektninger og venner møtes.

– Når vi ser aktiviteten på torget, og ser at folk koser seg og har det hyggelig, så føler vi at det er nettopp derfor vi lager festival, sier han.

– Mye spennende å handle på markedet Markedsdagen under Sommer-Melbu er stas for store og små. – Masse spennende varer og mye godt å kjøpe, sier Ingunn Arntun.

Kostbart med store navn

I ettertid blir arrangementer evaluert.

– Noe som er ei kjensgjerning er at hvis du vil ha store navn, må du betale for det. Tanken på Neptun er ikke så stor, og skal vi ha store navn dit, må vi få det til å gå økonomisk i balanse, sier han.

De siste årene har det poppet opp mange musikkfestivaler. Det er ikke enkelt å få booket store navn til Distrikts-Norge, spesielt om sommeren.

– Det er noe kanskje ikke alle som vet det, men der er noen som priser seg fra 300.000-400.000 kroner opp til en million kroner. Skal vi ha en utgift på en halv million kroner, må vi både ha høy billettpris og selge mange billetter, påpeker Nordgård.

Han legger til at de forsøker å få til noen kjente navn til festivalen.

– I år hadde vi Frode Alnes og det var veldig hyggelig, sier han.

Går med overskudd

– Vi har allerede navn på blokka når det gjelder neste år. Når det gjelder booking av artister, politikere og foredragsholdere, må du være ute i god tid og gjerne halvannet år i forveien, sier han.

Ifølge Nordgård vil årets festival ende med et lite overskudd.

Nordgård priser det frivillige arbeidet. Uten mange frivillige, ingen festival.

–Vi er veldig glade for at folk stiller opp, både enkeltpersoner og foreninger, slår Nordgård fast.

Se glimt fra markedsdagen på Melbu Den tradisjonelle markedsdagen er alltid godt besøkt under Sommer-Melbu.

– Herlig med liv og røre i gatene og på torget Torgkafèn på Melbu bidrar til masse liv og røre, artige aktiviteter for ungene og en sosial møteplass for de voksne. – Å legge sommerferien til Sommer-Melbu er fantastisk, sier Gunn Lyngvær.

Kakefeiring etter bibelmaraton i Melbu kirke – Nå føles det helt fantastisk. Opplesingen har gått over all forventning, og dette var noe som gav mersmak, sier Evy Nedrum. Etter endt bibelmaraton i Melbu kirke, ble det feiring med kremkake.

Harald Stanghelle sitt oppgjør med sosiale media: Populismen er en motreaksjon mot avmakt. Vi må mobilisere folkeskikken i oss selv Harald Stanghelle og Thomas Hylland Eriksen trakk fullt hus under Sommer-Melbu. Deres analyse av tiden vi lever i, der alt er i stadig endring, tok for seg alt fra sosiale mediers kraft, til å forklare populismen som fenomen og identitet i en globaliser verden.

Sjømat populært i årets Sommer-Melbu lunsj Den tradisjonsrike lunsjen under Sommer-Melbu fristet med alt fra sushi til gravet laks og fiskesuppe med fiskeboller fra Vesteraalens.

– Er ei spennende og skremmende utvikling Så langt er torsken er klimavinner i nord, men hele fiskesamfunn flytter seg lengre nordover og utviklingen er kraftig. Hva som vil skje med torskestammen i framtida, har man ikke svaret på.

Sommerskole på kjøkkenbenken – Jeg skippet lunsjen i dag, så det bør blir bra!

– Noe av det jeg gleder meg mest til er den skjøre lyden av glass-spill Når perkusjonisten spiller på søppel samlet i fjæra, er det symbolikk i det. I ei uke har et verk for alle sansene blitt skreddersydd tanken på Neptun, en konsert som handler om mennesker, hav og sårbarhet.

Se opptak av dagens sending fra Sommer-Melbu Det er Sommer Melbu. Vesteraalens Avis og VOL sender direkte fra Melbu torg klokken 1130.

Prisvinner Irene Antonsen fikk stående applaus – Jeg tror Johan Moe hadde bifalt denne prisen, sa fjorårets vinner, Peer Nic Gundersen da han delte ut årets Johan Moe-pris til visesanger og gitarist Irene Antonsen.

Barnas dag i Sommer-Melbu: Flere hundre på eventyrsti-sang med trollene De tre bukkene bruse, et rocketroll trollbarn og historia om den dagen Husbytrollet sprakk og ble til stein, var noe av det barna fikk møte på eventyrstien.