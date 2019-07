Skuddradar og ferdighetsøvelser

Hadsel

Det er sjuende året at Melbo IL arrangerer fotballskolen, som er for barn mellom 6 og 14 år. Arrangøren lover tre dager med fotball og moro, skuddradar, foredrag og ferdighetslæring.

– Det fotballfaglige innholdet er utviklet i samarbeid med Rosenborg, og det er vektlagt at alle øvelsene skal være motiverende og gi rom for lek og moro, lover arrangøren og legger til at instruktørene er dyktige A-lagsspillere fra Melbo IL.

Arrangøren lokker også med at folk fra brann- og redningstjenesten kommer på besøk med et eget spennende og lærerikt innslag.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, og man trenger ikke å ha vært aktive fotballspillere fra før for å delta.