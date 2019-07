Slik skal Stokmarknes IL feire sine hundre år

Hadsel

Med allerede 100 påmeldte til festmiddagen på Hurtigrutens Hus begynner det å brenne under skruknottene, beksømskoene og gymsokkene til tidligere medlemmer i Stokmarknes Idrettslag som vurderer å bli med på feiringen. I alle fall middagen, hvor det blir både taler og godt med muligheter for mimring. Skulle det være behov for litt oppfriskning i minnebanken, jobbes det med en fotoutstilling og det er kommet inn tre fulle esker med bilder.

– På middagen har vi et tak på rundt 250 påmeldte, mens det på festen etterpå i storsalen er plass til rundt 1000, sier gutta i arrangementskomiteen.

E-sport og rulleski

I forbindelse med jubileumshelga, vil det arrangeres både utendørs og innendørs sportsarrangementer. Utendørsarrangementene vil bli en del av åpningen av Storheia Arena, med rulleskirenn fra Melbu og opp folkefjellet.

– Innendørs har vi planer om å ha e-fotball, sier Håvard Myhre i fotballgruppa.

For den som stusser litt over «E» foran fotball, handler det altså om e-sport, eller elektronisk sport, eller tv-spill.

– Vi har gjort avtale med landslaget i e-fotball som vil stille med spillere, og planen er å ha en turnering og foredrag om den nye sporten, sier han.

Ikke overraskende er dette rettet mot barn og ungdom, men skulle far føle seg kallet til å plukke opp håndkontrollen og sklitakle på digitalt kunstgress, vil det nok la seg gjøre det også.

– I tillegg kommer spillere fra damelaget til Medkila, for å ha fotballskole for jenter, sier Myhre.

Festkveld

Selve hovedfesten vil skje i storsalen på Hurtigrutens Hus, og komiteen tror kombinasjonen Norwegian Creedence, Rikingarna og Kai Kiil som konferansier vil bli rojalt mottatt.

– Så oppfordrer vi alle til å melde seg på. Dette er ikke en klubbfest, men en bursdagsfest hvor hele Stokmarknes er invitert, og vi håper så mange som mulig blir med. Det er lenge til neste 100 års jubileum, sier arrangementskomiteen.