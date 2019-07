Stabilt for Stein Magnussen Bakeri AS

Hadsel

I 2018 hadde Stein Magnussen Bakeri en omsetning på 10,209 millioner kroner, mot 10,241 millioner kroner i 2017. Kostnadene til selskapet økte med cirka 265.000 kroner fra 2017 til 2018, da de i fjor endte på 10,7 millioner kroner.

Stein Magnussen Bakeri fikk i 2017 et negativt driftsresultat på -255.000 kroner. Også i 2018 ble driftsresultatet negativt og kom på -553.000 kroner.

Ordinært resultat før skatt i 2018 ble på -552.000 kroner, mot -257.000 kroner i 2017. Det var altså en nedgang på cirka 277.000 kroner fra 2017 til 2018.

Dette viser seg også på årsresultatet, da selskapet gikk i minus med cirka 444.000 kroner i fjor.

Til tross for en reduksjon i både omsetning, driftsresultat og årsresultat, kan man si at Stein Magnussen Bakeri AS hadde et ganske stabilt år i fjor, sammenlignet med året før.

