– Hadsel maraton står ikke tilbake for Berlin- etter Chicago maraton

Hadsel

Eirik Rusten vant årets helmaraton på tida 2:54:49. Han var særs fornøyd etter målgang.

– Det var fem minutter bedre enn persen min, så jeg er veldig godt fornøyd, sa han til Vol direkte etter løpet. Hele intervjuet med Rusen kan du se i opptaket etter omlag 1 time og 57 minutter. Opptaket ligger her. (Plussak)

Dette var første gang Rusten deltok på Hadsel maraton.

– Dette var en del av treningen til New York maraton senere i år, så det var ei veldig grei gjennomkjøring.

På spørsmål om hva han syns om arrangementet, sier han:

– Det var et veldig fint løp, med flinke funksjonærer og trivelige folk. Løypa var veldig fin og dette står ikke tilbake for hverken Berlin eller Chicago maraton, som jeg har deltatt på tidligere, sier vinneren.

Vol sendte direkte fra Hadsel maraton Lørdag gikk årets utgave av Hadsel maraton av stabelen. Vol sendte direkte fra hele løpet.

Maraton nummer 100

Tyske Aleksander Hoerniss var også inponert etter sin andreplass (2:56:48).

– Dette var min 100. maraton, og det var helt tilfeldig det kom her. Vi er på ferie her i sommer og så var det plutselig et løp her, sier tyskeren. (Intervjuet kan du se omlag 2:02 ut i opptaket).

– Dere som bor her bor på en fantastisk plass. Virkelig. Det var fint å løpe i tre timer og se på den fantastiske naturen, sier tyskeren.

På kvinnesiden var det danske Louise Skak fra Romerike Ultraløpeklubb som gikk til topps med tiden 3:09:44.

– Dette er femte gang jeg er med her. Det er så vakkert dette løpet at jeg begynner å gråte, sier hun til Vol etter målgang.

Flere gode tider

På mila var vinnertida 34:42 og det var Kim-Roger Trøite fra Tromsø løpeklubb som vant. Johan Nordeng fra Alsvåg IL kom på andreplass med 35:18.

På kvinnesida var det Ingeborg Hansen fra Medkila som vant på tida 39:59.

På Halvmaraton var det Sture Andersen fra Tromsø løpeklubb som vant med tida 1:17:18, mens det på kvinnesida var Hilde Aders fra Kvæfjord IL som vant på tida 1:22:08.

Alle resultatene finner du her.

Du kan se alle målgangene og intervju med alle vinnere ved å spole i opptaket fra vår direktesending, som du finner her.