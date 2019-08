Måtte bryte Tromsø skyrace etter 32 kilometer og 3400 høydemeter

Hadsel

De to fjelløperne deltok lørdag på det 57 kilometer lange løpet utenfor Tromsø. Johannessen-Løkkegaard deltok for tredje gang, mens Sundquist Jensen deltok for første gang.

Danske Johannessen-Løkkegaard har tidligere slitt mye med krampe, og snakket med Vol før løpet at han hadde mer kontroll på dette problemet, blant annet med en endring i hvordan han tar til seg næring i løp. Dessverre fikk dansken problemer.

Han brøt løpet etter 32 kilometer og 3400 høydemeter av totalt 57 kilometer og 4800 høydemter.

Det samme gjorde Sundquist Jensen.

– Det var nok bare veldig slitne ben, slitne knær. Ville ikke rukket å komme til neste checkpoint før tiden, så valgte å kutte. Bedre rustet til neste år, sier Sundquist Jensen til Vol.

De to var omlag 40 minutter unna et checkpoint de måtte gjennom og så at de nok ikke kom til å rekke det, og valgte derfor å bryte begge to.

Vinnere

Det var en dramatisk dag spesielt for tre løpere på Tromsø Skyrace i 2019. Jonathan Albon tok sin fjerde seier, Johanna Åström knuste løyperekorden med 15 minutter, opplyser arrangøren i ei pressemelding.



Både mesteren i 2018 og en rekke toppløpere stod klare på start til Tromsø Skyrace. Selv om været var uvanlig bra for løpet, med tre bratte topper, en utsatt ryggkryssing, brutale 55 kilometer og 4.700 høydemeter, visste alle involverte at det ventet en lang, smertefull og uforutsigbar dag i de norske fjellene.

Topp fem Tromsø Skyrace 2019



Menn

1. Jonathan Albon (GBR) Gore / VJ Shoes – 6h54’30”

2. Manuel Anguita (ESP) Prozis – 7h03’30”

3. Daniel Jung (ITA) Gore/Scarpa – 7h06’34”

4. Zaid Ait Malek (ESP) Jimbee – 7h17’48”

5. Peter Fraňo (SVK) Salomon – 7h32’06”



Kvinner

1. Johanna Åström (SWE) Dynafit – 8h00.49”

2. Holly Page (GBR) Adidas Terrex – 8h10’09”

3. Hillary Gerardi (USA) Scarpa/Black Diamond – 8h25’57”

4. Brittany Peterson (USA) Nike Trailrunning – 8h43’17”

5. Emily Hawgood (ZIM) Gauge 20 Running/SCOTT Running – 8h58’36”