Brannsjefen ber folk tenke sikkerhet på fjellet

Hadsel

I forbindelse med Arctic Race-helgen er det for mange fristende å ta teltet og soveposen fatt og nyte dagene i friluft. Det er både tillatt og flott om mange velger en slik overnatting, men i tillegg til å vise generell aktsomhet og respekt for omgivelsene blant annet når det gjelder forsøpling, bes teltfolket om å tenke brannsikkerhet på fjellet.

– Når det er så tørt som nå, skal det veldig lite til for at vi får en alvorlig hendelse på Storheia. Det er nå oransje farenivå, altså stor skogbrannfare. Selv om det har kommet noen smådrypp av regn onsdag, blir marka like tørr igjen i løpet av en time eller to med oppholdsvær.

Brann- og redningstjenesten vil være på plass med fem mann både i beredskap og som et forebyggende element.

– Jeg minner om det generelle bålforbundet som gjelder fram til 15. september, og ber igjen folk om å vise ekstra aktsomhet når det gjelder bruk av åpen ild når det er så tørt som nå, sier Stensø Skjørholm.