Dette er mannen alle vil slå lørdag

Hadsel

Det blir et nokså godt startfelt av unge og «sultne» løpere som stiller til start på rulleskirennet. Løypa er på 10 kilometer. De første fire er flate, deretter blir det seks lange kilometer oppover.

Gode løpere.

–Team Sparebank Nord-Norge, to løpere fra Team Veidekke, som er nivået under landslaget og 20 juniorer fra Nordland er med på rennet, sier Tommy Nordeng i Alsvåg IL. De beste juniorløperne i Nordland har barmarkssamling i Hadsel i helga. Rulleskirennet er en del av samlingen.

Flere lokale løpere er med. Det gjelder blant annet tre løpere fra Sortland, August Nordeng, Mikkel Arntsen og Sondre Lange.

Starten

Tommy Nordeng sier til VOL at han håper at dette er starten på noe som kan vokse seg stort. Han vil at rulleskirennet opp til Storheia skal bli en årlig «happening». Han peker på at fasilitetene i Hadsel er gode, og Storheia styrker langrennsmiljøet.

– Stokmarknes IL har rulleskiløypa. Den, i kombinasjon med barmarksterrenget mellom Melbu og Stokmarknes og Storheia, gir muligheten til å skape årlige barmarkssamlinger. En gang i fremtiden kan vi kanskje få landslaget på samling her, sier Nordeng.

Han mener at rennet også kan kople seg til andre typer arrangementer i Hadsel, eksempelvis Sommer-Melbu.

Selv er han ikke i tvil: Rennet lørdag blir spektakulært.

– Det er første gang vi har et motbakkeløp på ski i Vesterålen. Folkelivet kommer til å bli stort, og traseen opp til Storheia er spektakulær, sier Nordeng.

Han viser til at arrangementer som Blinkenfestivalen og Lysebotn opp har vokst seg skikkelig store og de skaper mye «fuzz», både lokalt og nasjonalt gjennom direkteoverførte sendinger på tv.

Nordeng mener at skirennet opp til Storheia også har et stort potensial.

Skipresidenten

Flere langrennkjendiser skal for øvrig være med lørdag. Vidar Løfshus, tidligere landslagssjef, skal gå løpet selv. Løperne blir møtt av skipresident Erik Røste på toppen av Storheia.

VOL direktesender løpet lørdag.