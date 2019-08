– Takk for kuttet i eiendomsskatten

Hadsel

– Etter at taket på eiendomsskatten kom har vi spart 3000 kroner i året. Før den tid betalte vi syv promille, som var maksimal takst og det utgjorde over 12.000 kroner i året. For en småbarnsfamilie som nylig har etablert seg med hus utgjør det ganske mye, sier Ellingsen, som bor idyllisk til like ovenfor småbåthavna på Sandnes.

Statsminister Erna Solberg var glad for å høre det, og hun tror slike lokale tiltak som reduksjon i eiendomsskatt kan være bra.

– Det er sånn at kommunene må ikke overføre alle sine utgifter på innbyggerne. I fremtiden kan det derimot hende at vi må betale mer, en andel av vann- og avløp for å sikre at man får kvalitet for det man får. Men det er noe helt annet enn en generell beskatning, sier hun.

Solberg legger til at det er en fordel både at det er plass til nye boliger på bygda, og synes det er positivt at det er ei bygd i vekst. Og hun synes det var flott på Sandnes.

– Det er vakkert her, det er det ingen tvil om, sier hun.

Ei gulrot for nybyggere

Andre Ellingsen er helt enig. Han forteller at mange etablerer seg i området, som ligger sentralt til både i forhold til Sortland og Stokmarknes.

– Om man betaler for vann og avløp da føler man at man får noe tilbake for det man betaler. Jeg er ikke i tvil om at fem års fritak for eiendomsskatt kan være ei gulrot som sørger for at flere bygger nytt. Og føre til at flere unge etablerer seg. Jeg tror mange går med en boligbyggerdrøm i magen, men ikke riktig tør fordi det er så dyrt, sier han.

Hadsel Høyre har eiendomsskatt som valgkampsak. De ønsker at nybygg skal få fem års skattefritak for eiendomsskatt.

I videoen over forklarer Hadsel Høyre sin ordførerkandidat, Lena Arntzen hvorfor hun mener tiltaket kan gi vekst, og økt boligbygging. Statsminister Erna Solberg, som er på besøk i Hadsel og Sortland i dag er enig i at det kan være et bra tiltak.

Også Bø Høyre har reduksjon av eiendomsskatt for å få flere innbyggere som en av sine valgkampsaker.

Roy Anders Steffenakk og Kathrine Steffenakk er fremtidige boligbyggere, og de håper reduksjonen i skatt blir en realitet.

Statsministeren fikk også servert nystekte vafler, med molter til, og ei forsikring om av disse ikke var tyvplukket.