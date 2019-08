– Testing av oljevernutstyr må skje under realistiske forhold, sier statsministeren

Hadsel

– Det er klart testingen av denne typen utstyr må skje under realistiske forhold. Hvis ikke så blir det en falsk trygghet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun spurte Michal Reinholdsen fra Fiskebøl, og fikk vite at værforholdene vinterstid er perfekte for å få realistiske øvelser med oljevernutstyr i Vesterålen.

Og at Fiskebøl på den måten blir en naturlig lokasjon for å få ekte arktiske forhold for et test- og øvingssenter innen oljevern.

– Kommer ei avklaring

–Det er klart det er ganske store forskjeller fra Oslofjorden og Horten og hit, sier Erna Solberg, med henvisning til at det i desember 2017 ble kjent at Kystverket vil legge et «Arktisk beredskapssenter» til Horten, men at dette ikke er et «beredskapssenter», men kun utvidelse av eksisterende testanlegg i Horten.

Solberg er fornøyd med at man er i mål med etableringen av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær. Senteret ble åpnet i desember 2018. Nå er neste steg testanlegget på Fiskebøl.

Solberg presiseres at utgangspunktet har hele tiden vært at det skal være et testsenter på Fiskebøl og at regjeringen har ambisjoner om å etablere varig virksomhet her.

– Det blir en avklaring rundt oljevernsenter før jul, lover statsministeren.