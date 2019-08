Brannvesenet rykket ut til melding om røyk fra enebolig

Hadsel

Brannmannskapet på Hennes var først på stedet, og regnet med at det var en såkalt ulmebrann.

– Vi tror at det er en ulmebrann fordi vi ser at det kommer røyk ut fra huset. Siden brannvesenet på Hennes ikke har røykdykkerutstyr, venter vi på patruljen fra Sortland. Dersom de åpner døren nå, kan brannen slå ut i fyll fyr, forteller Jon Harald Løvås ved 110-sentralen i Bodø.

Han legger til at de foreløpig ikke har opplysninger om at det er folk inne i huset.

Innsatsleder Stig Hansen i politiet, sier til VOL litt senere at ingen kom til skade, og legger til at ambulansen er på stedv et på grunn arutinemessige årsaker.

På spørsmål om det var tørrkoking som var årsaken til brannen, svarer Hansen at det er den mest sannsynlige årsaken, men understreker at politiet etterforsker saken for å få et endelig svar.

Det er for øyeblikket redusert fremkommelighet for trafikk på stedet.