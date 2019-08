Dette spiste de eldre da de var unge

Hadsel

– Vi skal sammen smake på små retter med tradisjonsmat fra gamle dager, og høre små historier knyttet til rettene, skriver Vesterålen Matfestival i ei pressemelding.

Det vil bli kulturelle innslag med musikk og sang i løpet av arrangementet tirsdag 20. august. Tor Furre med makker skal spille opp.

– Dette tegner godt for en god opplevelse, både for øye, mage og øre, sier styreleder i Vesterålen matfestival, Even Hanssen.

Blodpannekaker med sirup

Det vil bli en 3-retters meny som består av blodpannekake med sukker og sirup, spekesild, poteter, rødbeter, smør, løk og rømme.

Dessert bli rabarbragrøt og fløte

– Dette handler om å ta med oss de gode mattradisjonene. Vi er interessert i å høre hvordan de spiste før i tiden og ikke minst hvordan de tilberedte maten. Dette blir både en matopplevelse og en historieopplevelse, der vi også får høre gode historier fra de som bor på sykehjemmet, sier Hanssen.

Også ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik kommer for å overvære dette arrangementet.

Hjelp til serveringen

– Vi har fått flott hjelp i serveringen av Stokmarknes vgs, helse og oppvekst, der søkelyset er «livsglede for eldre». Vi er hvert år innom sykehjem, tidligere har vi kalt det for den kulturelle spaserstokken i programmet vårt, sier han.

Det er tre år siden sist arrangementet ble holdt på Stokmarknes sykehjem.

– I mellomtiden har det vært holdt i Bø, i Lødingen og på Sortland. Vi prøver som matfestival å være innom alle kommunene. Aller helst skulle vi hatt dette arrangementet i alle kommunene, men det handler litt om hva vi har til rådighet av folk, sier Hansen, som spår at det kommer til å bli et trivelig arrangement.

– Det er en spesiell atmosfære, man blir alltid tatt godt imot og de eldre er interessert i å fortelle. Det blir utrolig trivelig, slår Hansen fast.