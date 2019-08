Slik ska Storheia Arena styrke Bodøs søknad om å bli kulturhovedstad

Hadsel

– En viktig del av Bodøs søknad handler om å inkludere et større publikum og utøvere. Storheia med sin tilgjengeliggjøring for folk med ulikt funksjonsnivå er et utmerket eksempel på hvordan vi kan gjøre dette i praksis, sier bodøordfører Ida Maria Pinnerød i ei felles pressemelding fra Bodø og Hadsel kommuner.

Forrige helg, da Arctic Race-sirkuset var blant de første gjestene i det unikt tilrettelagte fjell- og turområdet på Hadseløya, det ble også arrangert et rulleskirenn av skilagene i Vesterålen. Historiens første idrettsutøver med funksjonshemming som deltok i konkurranse opp heia, var Isabell Katharina Valen fra Bodø som staket seg helt til topps sittende i sin kjelke med rulleski.

– Helgas rulleskirenn og sykkelritt viser at vi kan ta imot store arrangement som inkluderer flere og som er Europa verdig, sier hadselordfører Siv Dagny Aasvik.

Vil ta hele Nordland i bruk

Nå løftes Storheia frem som arena for et av flere mulige nordlandsarrangement i Bodøs søknad om Europeisk kulturhovedstad under programmet «The Extra Mile». De to ordførerne fra Hadsel og Bodø mener det som kan skille seg ut i søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad er nettopp ved å ta i bruk hele Nordland for alle.

– Nordland har så mye spennende kultur og natur å by på, som gjør at et europeisk kulturår vil innebære mange store opplevelser for nordlendingene og andre europeere. Nå skal vi vise hva Nordland kan by på, og jeg gleder meg til å samarbeide med kommuner i hele fylket om ulike prosjekter, sier Pinnerød.

Arctic Race ble en økonomisk julaften for næringslivet – Vi har mer enn doblet lørdagsomsetningen, og det har gått utrolig mange ventepølser, sier Mix-eier på Melbu, Øivind Hangeland om det lokaløkonomiske resultatet av sykkelrittet i helga.

Storheia som ledestjerne

«The Extra Mile» handler om å gjøre fjell og natur, som finnes i våre felles nærområder, tilgjengelige og mulig å oppleve for flere enn funksjonsfriske friluftsentusiaster. Allerede i ukene etter at veien opp til Storheia var utbedret, kunne en observere blant annet rullestoler, barnevogner, sykkelvogner og rulleskiløpere med og uten funksjonshemming. I tillegg til gående og løpende i alle aldere. Alle gledet seg over at området var åpnet opp for flere. «The Extra Mile» ønsker å gjøre Storheia Arena til et eksempel for etterfølgelse flere steder i landet.

– Om Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024 vil dette bli en unik mulighet for hele Nordland og Storheia Arena, sier Aasvik fra sitt ståsted som ordfører i den sørligste kommunen i Vesterålen.