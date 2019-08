Frykter strømsjokk i hele Nord-Norge: – Uakseptabelt

Hadsel

– Jeg begynner å bli ganske lei regjeringens festtaler over hvor bra det går i Nord-Norge uten at det gir innhold. Vi har et næringsliv som satser, vi er stolte av det, og det sier de seg enige i. Men da må vi ha en regjering som spiller på lag med samfunnet, sier ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel.

Hun møter VG på Stokmarknes i Hadsel en varm sommerdag. Men det er ikke alltid like milde temperaturer i kommunen midt mellom Lofoten og Vesterålen.

På grunn av kalde, lange vintre, kjølige somrer, og dermed større strømforbruk, har privathusholdninger i Nord-Norge hatt momsfritak på strøm helt siden 1969.

Men et utvalg som har fått i oppdrag fra regjeringen å gjennomgå hvordan man kan forenkle momssystemet i Norge, anbefaler at man slutter med dette. Utredningen er på høring og ikke ferdigbehandlet i Finansdepartementet.

I første omgang vil utvalget at momsen skal settes til 12 prosent, før den senere går opp til 25 prosent. Det mener Aasvik er uakseptabelt.

– Må spille på lag med samfunnet

Ifølge kommunens beregninger vil 12 prosent moms på strøm utgjøre rundt 450 millioner kroner ekstra på strømregningene i Nord-Norge årlig, og nærmere én milliard kroner om momsen settes opp til 25 prosent.

– Hvis man mener at man skal utnytte det fulle potensial i Nord-Norge, må man faktisk velge å legge til rette for det. En av de største utfordringene vi har her er å rekruttere nok folk med rett kompetanse. Norge er nå i en omstilling i hvordan vi skal skaffe nye inntekter, og Nord-Norges ressursbaserte næringer er forventet å bidra langt mer i årene som kommer. Da må vi ha en stat som spiller på lag med samfunnet – og ikke sørger for at det blir dyrere og vanskeligere for folk å bosette seg her, sier Aasvik.

– Dette er jo bare en utredning – det er ikke sikkert at det vil gjennomføres?

– Dette er et forslag med påholden penn fra finansministeren. Det er velsignet av finansministeren når det sendes ut til hele landet sommeren før et valg, hvor vi må uttale oss gjennom sommerferien. Det er ingen røyk uten ild. Det bekymrer meg.

Ikke aktuelt for Ap

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG han har snakket med flere som er bekymret over utredningen.

Han sier det ikke er aktuelt for Ap å gå med på en slik endring, og at han vil avklare dette i lys av utredningen, selv om den foreløpig kun er på høring.

– Det er alltid klokt å gå igjennom hvordan avgifter fungerer, men det høringssvarene her viser er at forslaget til utvalget kan resultere i avgiftssjokk og økte priser for husholdningene i nord, og det er både urimelig og feil, sier han.

Han mener heller ikke det ikke er grundig nok belyst hva konsekvensene av en slik endring vil være.

– Dette er en ordning som har fungert i mange år, som kompenserer for naturforhold ved å bo i nord.

Mener regjeringen bløffet om strøm-støtte: – En skandale

Kritisk til utredning

I utredningen skriver utvalget at strøm-støtte gjennom momsfritak gir mindre effektiv ressursbruk, og bidrar til å komplisere regelverket. Utvalget anbefaler at man heller målretter støtte til husholdninger som trenger det.

Det mener Aasvik er helt bak mål.

– Jeg er bekymret for familier, enslige og kommuner som vil få økte utgifter på grunn av dette strømsjokket. Men dette handler også om samfunnsøkonomi og strategisk tenkning. Hvis målet er å forenkle kan du ikke gjøre det så enkelt at det blir kunnskapsløst.

Hun er også kritisk til utvalget som hun mener er for smalt sammensatt, fordi det består av tre eksperter fra BI, Universitetet i Oslo (UiO), og Virke.

Ifølge Finansdepartementet sa finansminister Siv Jensen følgende da hun fikk rapporten overlevert:

– Uavhengig av politisk ledelse

– Vi skal sette oss inn i vurderingene som utvalget har lagt frem, og vil lytte til debatten vi får i kjølvannet av forslaget. Jeg vil understreke at regjeringen er opptatt av å holde skatte- og avgiftsnivået nede, og er opptatt av å støtte opp om hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag. Jeg ser nok ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne all lav- og nullmomssatser som utvalget foreslår.

Utredningen ble sendt på høring 29. mai med høringsfrist 29. august. Etter det vil Finansdepartementet vurdere innspillene og behandlingen videre.

– Et offentlig utvalg jobber selvstendig og uavhengig av politisk ledelse i et departement. Tre måneders høringsfrist burde være tilstrekkelig for å gi innspill, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i en e-post til VG.