Politiet ber vitner melde seg etter sammenstøt mellom bilist og syklist

Hadsel

Klokken 18:00 tirsdag kveld var det et sammenstøt mellom en bilist og en syklist på Melbu. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med fører av bilen som var involvert i sammenstøtet. Dette opplyser Nordland politidistrikt på Twitter.

Bakgrunnen for at politiet går ut med etterlysningen er at de ikke vet hvem bilisten var:

– En mann i 30-årene er kjørt til sykehus etter sammenstøtet. Vi går nå ut og etterlyser sjåføren av bilen, da vi ikke vet hvem det er. Vi fikk informasjon om hendelsen i ettertid og derfor ønsker vi å få informasjon for å vite hva vi skal gjøre videre, sier Mats Bernhoft ved operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt.

Kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, har følgende informasjon om tilstanden til mannen:

– Han er lagt inn på sykehuset med moderate skader, sier Angelsen.