Viste frem lefser fra Stokmarknes i Ålesund

Hadsel

Det var det Nina Eide fra Stokmarknes som sørget for. Hun bruker å reise rundt med «Godt og Hjemmelaget» for å vise fram mat fra vårt fylke.

– Jeg har hørt om denne matfestivalen og Bondens Marked som de har her flere ganger før. Så er det nettopp det å reise rundt vi selger på, forklarer hun.



Det var det som gjorde at hun valgte å stå stand på en av de største matfestivalen i Norge, som også i år hadde utstillerrekord.



– Det å delta på årets matfestival var en positiv opplevelse. Jeg synes det er veldig fint å være med på festivaler og merknader på Vestlandet, for her kommer folk ut uansett om det regner eller er sol. Slik er det ikke i Oslo. Der er det ikke folk hvis været er dårlig, mener hun.