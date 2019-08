Medkila og Emilie inviterer til fotballskole

Hadsel

Fotballskolen, som er for jenter mellom seks og 14 år, arrangeres i forbindelse med at Stokmarknes fyller 100 år i disse dager og finner sted på Stokmarknes kunstgress.

En av Medkilas spillere som skal være til stede som instruktør, er Stokmarknes-jenta Emilie Dahl. Hun gleder seg til å returnere til hjemstedet for å dele sine fotballkunnskaper.

– Det kommer til å bli morsomt. Det er givende å reise rundt i regionen å møte så mange flotte og talentfulle barn, og litt ekstra spesielt blir det jo når det er på hjemmebane. Stokmarknes IL er selvfølgelig en klubb som står meg nær, og veldig fint å kunne være med å bidra til 100-års jubileet selv om jeg er i en annen klubb. Jeg håper at det også kan være en inspirasjon for unge, lovende jenter å se at det er muligheter innen fotballen selv om man kommer fra en forholdsvis liten plass, sier Emilie Dahl til VOL.

Fotballskole for alle

Hun forteller videre at intensjonen med fotballskolen, er at det skal være en arena for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, der samtlige deltakere kan oppleve fotballglede.

– Aktivitetene er lagt opp slik at alle kan få være med, samt at jentene får utfordret seg også.

Medkila girl power-prosjektet ønsker å styrke tilbudet for jentefotballen rundt om i regionen, og ved å reise rundt så gjør vi klubben vår mer synlig også, understreker Dahl.

– Vi skal ha det moro

I tillegg til Medkilaspillerne, og Medkila-trener Roy Berntsen, kommer også landslagstrener Børje Sørensen.

– Vi skal ha det moro, vi skal drible og skyte, takle og løpe og vi skal skåre mål. Jentene deles på grupper etter alder, går fra stasjon til stasjon med ferdighetsøvinger og spiller smålagsspill til slutt, skriver Stokmarknes idrettslag i en pressemelding.

Dersom den nye banen på Stokmarknes ikke skulle bli ferdig til lørdag, flyttes fotballskolen til Sandnes.

Trenere, og ansvarlig for fotballskolen, er Medkila damelag i samarbeid med Hålogaland fotballkrets.