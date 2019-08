Har lagt lenser for å fange opp diesellekkasje ved Markedsbrygga

Hadsel

Lekkasjen skal ha funnet sted ved Markedsbrygga på Stokmarknes.

Brannvesenet kom til stedet rundt 16:30. Det begynte raskt å få ut lenser.

– Vi er her for å begrense utslippet. Det lukter, men dette er ikke direkte farlig. Lensene vi har lagt ut nå er absorberende lenser. Heldigvis har vi fint vær med lite vind. Det gjør arbeidet lettere, sier Eirik Sletten, som er innsatsleder for Hadsel brann- og redning.

– Dette oppdraget er ressurskrevende og et oppdrag som tar tid, legger Sletten til.

Han sier videre at dette ikke er hverdagskost for brannvesenet, og at det er mye som skal passes på.

– Vi må tenke strømforhold når vi legger ut lenser. Nå har vi sju mann ute i havnebassenget for å gjøre dette rett.

Klokken 19:20 kunne 110-sentralen i Bodø opplyse at mannskapene hadde forlatt for dagen.

–Mannskapene har avsluttet og lagt lenser rundt områdene vi har funnet dieselolje. Vi har ringet inn to båter, men det er ikke sikkert om det er disse lekkasjene kommer fra. Nå skal det komme flere lenser fra Sortland, så vil de ligge over natt. Mannskapene vil så inspisere dette igjen i morgen, sier Bent Christer Osbakk ved sentralen.

– Dette er jo dieselolje. Så vi kommer til å samle sammen det vi kan, så vil naturen ordne opp med resten.