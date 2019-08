Leter etter kilde til diesellekkasje ved Markedsbrygga

Hadsel

Lekkasjen skal ha funnet sted ved Markedsbrygga på Stokmarknes.

Brannvesenet kom til stedet rundt 16:30. Det begynte raskt å få ut lenser.

– Vi er her for å begrense utslippet. Det lukter, men dette er ikke direkte farlig. Lensene vi har lagt ut nå er absorberende lenser. Heldigvis har vi fint vær med lite vind. Det gjør arbeidet lettere, sier Eirik Sletten, som er innsatsleder for Hadsel brann- og redning.

– Dette oppdraget er ressurskrevende og et oppdrag som tar tid, legger Sletten til.

Han sier videre at dette ikke er hverdagskost for brannvesenet, og at det er mye som skal passes på.

– Vi må tenke strømforhold når vi legger ut lenser. Nå har vi sju mann ute i havnebassenget for å gjøre dette rett.

Vol kommer tilbake med mer.