Reagerer på at Sps Adelsten Iversen vil lukke merder i alle Sp-kommuner etter valget

Hadsel

«I de kommuner der Senterpartiet kommer i posisjon etter valget skal vi sørge for at kravet om lukkede anlegg blir påbudt innenfor kommunens grenser. Vi kommer ikke til å fire på dette punkt.»

Dette skriver Adelsten Iversen i et innlegg som Vol publiserte på lørdag. Innlegget har etter det Vol forstår skapt en del reaksjoner, og det ikke minst hos Venstres ordførerkandidat i Hadsel, Arne Ivar Mikalsen.

– Først vil jeg understreke at det er fryktelig viktig at det stilles økte krav til næringa, og det må få konsekvenser for de som ikke følger de forskriftene som er. Men mitt syn på politikk er at man må gjøre ting på en ordentlig måte og i rett rekkefølge. Det mener jeg ikke Adelsten Iversen gjør her, sier Mikalsen. Vi må få stadig strengere regler, men da må man innføre dem etter normale prosesser, slik vi som nasjon alltid gjør.

– Teknologien må finnes

Han mener det vil sette oppdretterne i en helt umulig posisjon om det kommer krav om lukkede merder allerede ved nyttår 2019. For det er nokså uklart når han mener dette skal inntreffe. I oktober, i april eller om fire år?

– Det er flere i næringa som jobber mot å få på plass lukkede merder. Men når det ikke finnes alminnelig teknologi tilgjengelig for kommersielt bruk for å ha lukkede merder, blir det umulig akkurat nå. Om det lokale Sp i Hadsel vil ha lukkede merder om de vinner valget, vil det få store konsekvenser for Nordlaks og deres havfarmer, for eksempel, sier Mikalsen. Og han legger til, skal vi få til lukkede merkede i sjø, så er en vei vi kan legge opp til, det er å gi konsesjoner som premierer lukkede anlegg. Noe slikt vil jeg gjerne jobbe for.

– Miljø og miljøteknologi er viktig i næringa, for den har fått et dårlig omdømme. Men om kommuner ut av det blå skal lukke merder, vil ikke næringa takle det over natta. En må bevege seg dit at det ikke lenger er utslipp og rømming. Det som blir feil her er at Sp bli så skråsikker at de kommer med et påbud med en gang. Jeg er spent på om de har klarert det med hele sin interne organisasjon.

– Det får stå for hans egen regning

Senterpartiets ordførerkandidat i Hadsel, Kurt Jenssen, støtter ikke Adelsten Iversens uttalelse:

– Jeg vet ikke hvordan dette har kommet opp, men dette er ikke noe som jeg støtter og heller ikke Senterpartiet. Vi kommer ikke til å innføre det om vi kommer i posisjon, sier Jenssen.

Jenssen og Fylkesleder Svein Eggesvik skrev mandag et innlegg hvor de påpeker hva som er partiets ståsted når det gjelder merder og utslipp. Her står følgende:

«Nordland Senterparti ønsker ei oppdrettsnæring som har minimal påvirkning på miljøet. Vi vil legge til rette for forskning på lav- og nullutslippsanlegg for bedre sykdomskontroll og miljøstatus.

Det overordnede prinsippet for miljøpolitikken og den økonomiske politikken for Senterpartiet er utvikling innenfor rammene av bærekraftig bruk. Ressursene skal brukes på en slik måte at de varer lenge og ikke brukes opp av for intensiv bruk eller forurensing. Veksten skal ikke være større enn naturen og samfunnet kan tåle. I dag står verden overfor mange store utfordringer, matkriser, klimakriser, vannmangel og energimangel – for å nevne noen. Felles for disse utfordringene er at vi må ta naturen i bruk for å løse dem. Vi kan ikke verne oss bort fra klimaendringer, tvert imot må naturen brukes aktivt og på riktig måte.»

Hele innlegget kan du lese her.

Adelsten Iversen kontaktet søndag Vol med et ønske om å komme med en ny versjon av innlegget han skrev før helga. Vi har forespurt stortingsrepresentanten fra Finnmark å utdype hva han ønsker å endre, eller om han ønsker å kommentere Mikalsens uttalelser, eller Jenssens. Foreløpig har vi ikke fått et svar på dette. Vi kommer tilbake med info eller svar så snart det foreligger.