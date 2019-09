Ytterligere to går fra Sortland til Melbu

Hadsel

Det melder MIL.

–Johnny er bare 17 år, men tross sin alder har han et klokt fotballhode og veldig gode basisferdigheter. På fysikk må han utvikle seg, men han har ferdigheter i dag som blir spennende og utvikle videre og som han får testet i vår gruppe. Han har trent med oss en periode nå og han viser holdninger og verdier som kan ta han langt på fotballbanen. Sondre er 19 år og flyttet egentlig til Trondheim for studie, men valgte å flytte hjem, og det var da naturlig for oss å signere han. Han viste i vinter at han har noen veldig spennende ferdigheter som gjør at han vil kjempe om en plass på laget. Som type har også Sondre veldig gode holdninger og en veldig god treningsiver som gjør at han kan utvikle seg hos oss og ta store steg. Vi som klubb er glade for at unge spillere som vil utvikle seg kommer til oss og både lagkamerater og trenerteam skal ta godt vare på dem. Begge to er spilleklare for Melbo IL, så får vi se om de får sin debut allerede til helgen borte mot Skjetten, skriver MIL-trener Thomas Rønning om signeringene.

Jørgensen signerte for Melbo Marius Jørgensen har signert for Melbo.

De to spillerne har nettet jevnt og trutt i år for Sortland. Sondre Nordgaard Meløe står bokført med åtte nettkjenninger, mens Johnny Fagerlirøen har nettet fire ganger.