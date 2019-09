4B på Stokmarknes blandt landsdelens beste på å gå til skolen

Hadsel

I hele september skal 55.000 skoleelever ta beina fatt og konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.

Her er topplisten i Nordland Nordland toppliste : Klasse Skole Poststed Poeng 6A Spildra skole Meløy 1295 4A Spildra skole Meløy 1284 7B Selfors barneskole Rana 1251 3a Svolvær skole Vågan 1204 3 Røsvik skole Sørfold 1200 4 Røsvik skole Sørfold 1200 7A Røsvik skole Sørfold 1200 7A Selfors barneskole Rana 1180 5B Vestmyra skole Fauske 1175 34 Søvik Oppvekstsenter Alstahaug 1174 4 Ballangen skole Ballangen 1168 3A Østbyen skole Bodø 1154 4 Glomfjord skole Meløy 1153 4B Stokmarknes skole Hadsel 1134 3B Østbyen skole Bodø 1131 3c Svolvær skole Vågan 1129 5 Røkland skole Saltdal 1103

– Målet med Beintøft er å inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten er man med på å forurense mindre, skape tryggere skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på naturen, sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene.

Beintøft går fra 2. til 29. september og er en årlig kampanje i regi av Miljøagentene. Alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn konkurrerer om å vinne den gjeve 1. plassen og 30.000 kroner til klassekassen.



– Det er viktig for Miljøagentene at barna får mulighet til å påvirke de voksne til å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Dette kan for eksempel være å la bilen stå og gå sammen med barna til skolen, utdyper Tjeldflaat Steudel.



Etter at Beintøft startet i 2015 har elevene lagt bak seg over 2,6 millioner mil og spart miljøet for mer enn 350.000 kg CO2.

Mens politikerne krangler om bompenger og oljeboring, ser barn og unge seg lei av å vente.

Årets hovedtema for Beintøft er «gå sammen for fremtiden», og handler like mye om å samles rundt et felles mål, som å komme seg til og fra skolen på miljøvennlig vis.

– Barna vil uten tvil vise de voksne og politikerne at det faktisk går an å ha en grønnere livsstil i en hektisk hverdag, avslutter Tjeldflaat Steudel.